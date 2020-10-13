Краснокнижного лебедя спасли сотрудники Иркутской зоогалереи. Фото: Иркутская зоогалерея

В Иркутской зоогалерее вновь пополнение. На этот раз в числе питомцев оказался редкий лебедь – тундровый. Представители этого вида занесены в Красную книгу. Тундрового лебедя еще называют малым – за размеры. Он почти в два раза меньше своего большого брата – лебедя-кликуна.

- Нам написали жители из поселка Оса, сказали на Осинском заливе подобрали раненного лебедя, - рассказали сотрудники Иркутской зоогалереи. – Решили ехать за ним сами, так как привезти птицу в Иркутск люди могли не сразу, да и транспортировать раненого на такое расстояние как-то самим надежнее.

Птица не была худой и сильно истощенной – что дает хороший прогноз на восстановление. Возможно, ее даже удастся вернуть в дикую природу, но уже точно не в этом году.

- Тундровые лебеди селятся в Иркутской области на севере, на юге Приангарья они бывают пролетом: во время перелета на зиму в Японию или Китай они отдыхают на наших водоемах, - рассказывает координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Скорей всего, и эта птица остановилась передохнуть, но случилась травма, из-за которой она больше не смогла продолжить путь. Все сородичи уже улетели. Лебедя сегодня осмотрел врач: переломов крыла – нет, есть ссадины, запекшаяся кровь, сильный ушиб.

По словам специалистов, еще день-два и краснокнижного пернатого уже могло бы и не быть в живых. Он не мог убегать от хищников, ему больше нечем было питаться - так как выпал снег - по берегам озер они щиплют траву.

- Благодарим жителей, которые так своевременно нашли лебедя, - говорит Людмила Ивушкина.

Сейчас у тундрового лебедя – стресс, он отказывается есть, пока только пьет воду. Если так дело пойдет – птицу начнут кормить насильно.

- Когда мы восстанавливали нашего лебедя, что сейчас живет в зоопарке на Фортуне, кормить через большой шприц его приходилось 1.5 месяца, потом он адаптировался, привык к обстановке, что его постоянно окружают люди и начал есть сам, - отмечает Людмила.

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