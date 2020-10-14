Фальшивую справку о заболевании коронавирусом принесла мошенница в Иркутске, чтобы не являться в суд

Молодую мать, продававшую через Интернет несуществующие коляски в Иркутске, арестовали Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Помещена под стражу. Такое решение приняли в Ленинском суде Иркутска в отношении 29-летней мошенницы, осужденной за продажу несуществующих колясок и продолжавшей свои мошенничества.

«Под видом представителя компании, занимающегося поставкой в регион детских товаров, иркутянка размещала объявления о продаже колясок и кроваток на сайтах купли-продажи товаров «Авито» и «Юла» в сети Интернет», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Она обещала доставить покупку после полной оплаты, а получив деньги, переставала выходить на связь. Жертвам становились родители малолетних детей».

После 12 таких «сделок» девушка была задержана и осуждена на 6 лет лишения свободы, но из-за маленьких детей, ей дали отсрочку на 14 лет. Однако, наличие судимости никак не повлияло на мошенницу, она сменила фамилию и продолжила «продавать» товары для малышей.

Следователи возбудили новое уголовное дело, но и, находясь под следствием, молодая мать обманула покупателей летом и осенью 2020 года еще восемь раз. Но иркутянка не собиралась помогать расследовать дело. Чтобы избежать ответственности и не участвовать в следственных действиях, не приходить на судебные заседания, она принесла справку, что больна коронавирусом.

«Изучив документ, полицейские выяснили, что он является подложным и в действительности не выдавался указанной в нем медицинской организацией», - отмечают сотрудники МВД.

Это и вынудило следователей просить об аресте молодой матери. Ближайшие полтора месяца она проведет в СИЗО.

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