Пенсионерка из Иркутской области, «подарила» мошенникам 150 тысяч рублей, думая, что спасает попавшую в ДТП сестру. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мошенники не прекращают обманывать жителей Иркутской области изощренными способами. Очередной жертвой аферистов стала 72-летняя пенсионерка из Нижнеудинска. Преступник позвонил ей, и представился врачом больницы, в которую после ДТП якобы попала ее сестра. И добавил, что сестра не может сама говорить из-за травмы лица. После этого лже-медик сказал, что на лечение нужны деньги.

Женщина поверила, и на следующее утро перевела аферистам 150 тысяч рублей на номера телефонов, которые ей диктовал мошенник. Только после этого, пенсионерка догадалась позвонить сестре, которая оказалась дома цела и невредима.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе Гу МВД России пол Иркутской области.

Полицейские еще раз призывают жителей Приангарья провести со своими пожилыми родственниками беседы и объяснить им, что не стоит переводить деньги незнакомым людям.