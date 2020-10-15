Полицейские из Иркутска ищут прохожих, которые помогли задержать грабителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске полиция разыскивает прохожих, смелые действия которых помогли задержать грабителя, который вырвал у женщины сумку. В сумке было 430 тысяч рублей, они предназначались для выплаты пенсий.

- Находившиеся рядом прохожие задержали злоумышленника, забрали у него сумку и передали потерпевшей. Однако, спустя несколько минут ему самому удалось вырваться и скрыться, - рассказывают ГУ МВД по Иркутской области.

Поймать преступника было уже делом техники. И прежде всего потому, что его успели хорошо рассмотреть и дали точное описание грабителя. Ориентировку передали экипажам ППС и другим патрульным службам и 26-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи, вскоре был задержан. Теперь он окажется за решеткой надолго - статья за разбой предполагает наказание до 10 лет. А тех, кто его задерживал, хотят наградить за смелость.