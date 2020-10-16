Вахтовик на попутке мчался до ближайшего поселка, чтобы перевести деньги мошенникам Фото: Евгения ГУСЕВА

Звонок от «сотрудницы безопасности банка» застал вахтовика в Бодайбинском районе Иркутской области прямо на добывающем участке.

- Номер был московский, женщина обратилась ко мне по имени и отчеству, - сообщил пресс-службе ГУ МВД России рабочий. – Рассказала, что какие-то операции проводятся на моем счете, срочно нужно перевести деньги на защищенный «резервный счет». Ну, я и рванул!

Нашел попутку, упросил довезти до ближайшего села, где есть банкомат. Все это время «сотрудница банка» поддерживала связь с владельцем счета – 31-летним уроженцем одной из стран Средней Азии.

Банкомат нашелся в поселке Кропоткин. Там-то рабочий и перечислил аферистке 83 тысячи рублей. То, что он переводил средства на номера мобильных телефонов, тогда его не смутило.

- Подождите 10 минут и перезвоните мне, - отозвалась девушка, когда деньги закончились.

После указанного времени абонент стал недоступен. Мужчина бросился в полицию. Сотрудникам МВД теперь предстоит узнать куда «ушли» деньги.

- В настоящее время сотрудниками МО МВД России «Бодайбинский» проводятся мероприятия по установлению подозреваемых, - говорят полицейские. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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