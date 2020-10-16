Убийство, совершенное в 2019 году раскрыто в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске раскрыто убийство , которое было совершено полтора года назад. Все произошло в феврале 2019 года. Тогда 32-летний иркутянин похитил травматический пистолет у троих своих знакомых.25 февраля они пришли к нему в квартиру по улице Красноказачья, чтобы разобраться в ситуации. Но, разговор между ними не сложился. Гости решили убить хозяина жилища. Они несколько раз ударили его ножом, а когда тот скончался, вывезли тело в Слюдянский район, и закопали.

Выйти на след преступников следователям и полицейским удалось в конце сентября этого года. Двоим из них уже предъявлено обвинение в убийстве. Третий их сообщник уже отбывает наказание в исправительной колонии за другое преступление, ему будет предъявлено обвинение в ближайшее время.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Задержанные уже показали следователям, где закопали тело погибшего. Костные останки человека уже найдены.

Добавим, что все обвиняемые уже отправлены под стражу.