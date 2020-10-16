Четыре частных дома сгорели в деревне Грановщина под Иркутском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Большой пожар в деревне Грановщина, что в Иркутском районе, произошел днем 16 октября. Сгорело сразу четыре частных жилых дома. К счастью, никто из местных в огне не пострадал, погибших также нет.

- Ранг пожара - 2, площадь - порядка 190 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - На месте работают семь единиц техники и 35 человек.

Причина ЧП пока не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тушить пламя сложно, поскольку дома построены близко друг к другу, а еще мешает порывистый ветер до 10 метров в секунду. Тем не менее, пожар уже удалось взять "в кольцо" на площади 384 квадратных метров.

Причина ЧП пока не называется. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Нужна ли помощь людям, чьи дома сгорели, станет известно позже.