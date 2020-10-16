Рабочий в Ангарске погиб под завалом во время обвала земли. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Накануне, 15 октября, в Ангарске, во время земляных работ по укладке трубопровода, произошло ЧП. Рабочий находился в траншее на глубине около 4 метров, когда его засыпало обвалившейся землей. Мужчину сразу же стали откапывать, но увы. По дороге в больницу он скончался.

-Следственный отдел по Ангарску уже начал доследственную проверку, задача сотрудников выяснить, были ли нарушены правила безопасности при проведении земляных работ, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас проходит необходимая в таких случаях проверка, должны быть установлены все обстоятельства, которые этому способствовали. По ее результатам и станет ясно, кто понесет ответственность за случившееся.

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