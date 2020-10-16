Иркутский ФК «Зенит» обыграл «Муром» на своем поле. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» прервали свою неудачную серию, и одержали долгожданную победу. В очередном домашнем матче Профессиональной футбольной лиги, наши парни на своем поле обыграли «Муром» из Владимирской области со счетом 2:1.

В первом тайме болельщики, которые наблюдали за матчем по трансляции в Интернете, забитых мячей не увидели. Голевая феерия произошла в концовке второго отрезка. На 68-й минуте вперед «Зенит» вывел форвард Иван Яковлев, который удачно подставил ногу после прострела партнера по команде. Восстановить равновесие гости смогли на 81-й минуте усилиями Никиты Киреева. Ну а за 3 минуты до финального свистка, победу иркутянам принес Иван Селеменев, который отправил мяч в сетку головой после навеса в штрафную площадь.

Следующий матч «Зенит» также проведет на своем поле. 22 октября зенитовцы встретятся с «Читой».