Ангарский ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Рубину». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь проиграли на своем льду. Очередное поражение «оранжевые» потерпели от «Рубина» из Тюмени со счетом 2:3. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

При этом первый период остался за ангарчанами. Вперед нашу команду вывел обладатель Кубка Гагарина 2016 года Владислав Калетник. Но, во втором периоде гости сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Дубль оформил Егор Попов. Восстановить равновесие «Ермаку» удалось в самой концовке игры. Точный бросок нанес Матвей Заседа. Встреча перетекла в овертайм, в котором удача улыбнулась «Рубину». Победу команде из Тюмени принес Денис Давыдов.

Следующий матч «Ермак» проведет 20 октября. В Санкт-Петербурге «оранжевые» сыграют с «Динамо».