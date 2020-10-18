Ивано-Матренинская больница ограничила прием пациентов в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в Иркутске, Ивано-Матренинская городская детская больница приостановила плановую госпитализацию пациентов до 26 октября. Консультативные приемы педиатра также проводиться не будут. В этот период в медицинском учреждении будут принимать только больных, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи.

"Также будет проводиться платный консультативный прием - но только по предварительной записи", - сообщили в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.

Еще в медицинском учреждении ввели строгий масочный режим - попасть туда могут только те, кто предварительно наденет средства индивидуальной защиты. Так что маленьким пациентам придется подождать неделю, чтобы попасть к нужными специалистам.

Кстати, за последние дни это уже не первый случай приостановки планового приема пациентов в городских больницах. Например, с 5 по 18 октября к таким мерам прибегали в Иркутской областной клинической больнице.