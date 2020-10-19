Пытаясь снять порчу, пенсионерка из Ангарска отдала 1,5 миллиона рублей мошенникам

Пытаясь снять порчу, пенсионерка из Ангарска отдала 1,5 миллиона мошенникам Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мошенники продолжают обманывать доверчивых сибиряков, представляясь им уникальными целителями. Попалась на этот обман и 82-летняя пенсионерка из Ангарска. В феврале 2020 года в одной из телепередач она увидела объявление о дистанционном лечении различных заболеваний и позвонила по указанному номеру. Лжецелитель на другом конце провода рассказал ангарчанке, что на нее наложена порча, а для исцеления необходимо провести обряды и купить амулеты.

Женщина поверила. Она достала все свои сбережения, оформила кредиты и взяла взаймы у знакомых. Деньги аферистам она перечисляла до июля 2020 года. Именно столько длились сеансы излечения. Мошенники пообещали вернуть ей потраченные сбережения, но с одним условием, если она выплатить«страховку» и налог. Когда суммы стали расти, сибирячка поняла, что стала жертвой обмана. Но, вернуть отправленные за полгода 1,5 миллиона рублей уже не смогла.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз просят жителей Приангарья не верить людям, которые за деньги обещают снять порчу и исцелить от любого заболевания.