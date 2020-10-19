Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пытаясь снять порчу, пенсионерка из Ангарска отдала 1,5 миллиона рублей мошенникам

Женщина высылала деньги аферистам полгода
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Пытаясь снять порчу, пенсионерка из Ангарска отдала 1,5 миллиона мошенникам

Пытаясь снять порчу, пенсионерка из Ангарска отдала 1,5 миллиона мошенникам

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мошенники продолжают обманывать доверчивых сибиряков, представляясь им уникальными целителями. Попалась на этот обман и 82-летняя пенсионерка из Ангарска. В феврале 2020 года в одной из телепередач она увидела объявление о дистанционном лечении различных заболеваний и позвонила по указанному номеру. Лжецелитель на другом конце провода рассказал ангарчанке, что на нее наложена порча, а для исцеления необходимо провести обряды и купить амулеты.

Женщина поверила. Она достала все свои сбережения, оформила кредиты и взяла взаймы у знакомых. Деньги аферистам она перечисляла до июля 2020 года. Именно столько длились сеансы излечения. Мошенники пообещали вернуть ей потраченные сбережения, но с одним условием, если она выплатить«страховку» и налог. Когда суммы стали расти, сибирячка поняла, что стала жертвой обмана. Но, вернуть отправленные за полгода 1,5 миллиона рублей уже не смогла.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз просят жителей Приангарья не верить людям, которые за деньги обещают снять порчу и исцелить от любого заболевания.

Криминал