По факту гибели матери с двумя детьми на пожаре в Нижнеудинске, возбуждено уголовное дело. фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Следователи подключились к выяснению причин страшной трагедии, которая в ночь на 19 октября произошла в Нижнеудинске. Напомним, там, на пожаре в частном доме по улице 6-ая Пятилетка заживо сгорели 42-летняя женщина, а также двое ее детей: 3-летняя девочка и 9-летний мальчик. Выбраться смог только 16-летний сын женщины.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Проводятся необходимые судебные экспертизы.

Добавим, что дознаватели МЧС выяснили, что дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Точная причина и обстоятельства пожара устанавливаются. С родственниками погибших работают психологи.

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