Цены на маски будут контролировать в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Носить маски - необходимость. А вот доступны ли они по цене? Ведь менять их, согласно рекомендациям, надо каждые два часа. Не напасешься... За тем, чтобы на медицинских повязках не спекулировали, будут следить.

- Согласно мониторингу, цены на маски в аптечных сетях Приангарья разнятся от 10-12 рублей до 30-40 рублей, - рассказали в правительстве региона.

Недорогие и качественные медицинские маски могут выпускать и в Иркутской области. Например, на севере региона уже производят до миллиона штук в месяц! А при необходимости могут увеличить объемы в три раза. Начинает изготовление защитных средств еще одно производство. А около 20 организаций могут шить многоразовые маски.

Маски, сделанные в Иркутской области, будут стоить 4-5 рублей штука, если брать оптом. Важно, чтобы в аптеках они тоже стоили недорого.