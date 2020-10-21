Противовирусные препараты поступят в аптеки Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вторая волна коронавируса наделала шуму. В том числе в аптеках люди сметают лекарства - противовирусные, антибиотики. Ситуация взял на контроль губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. И препараты должны скоро снова поступить в аптеки.

- Много жалоб на отсутствие тех или иных лекарственных препаратов. Побывал сегодня в нескольких иркутских аптеках. Да, в некоторых из них есть нехватка медикаментов для лечения коронавируса. Это недопустимо, - подчеркнул глава региона в своем аккаунте kobzevnasvyazi в "Инстаграме".

Сообщается, что 21 октября в регион должна поступить первая партия антибиотиков – тысяча упаковок. А в ближаи шие дни в аптеках появятся и противовирусные препараты.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 22368. За сутки заболели 183 человека, умерли - 11 человек.