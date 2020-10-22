16 175 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области растет темп заболеваемости ОРВИ. За минувшие 7 дней заболели 16 175 человек. Для сравнения, на предыдущей неделе, заразившихся было меньше – 13 073. Специалисты отмечают, что чаще продолжают болеть дети.

«В 56% случаев заражения заболели ребятишки до 14 лет», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России по Иркутской области. – «Однако, положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения».

Случаев заболевания гриппом на территории Приангарья пока нет, поэтому медики напоминают, что сейчас самое время поставить прививку от вирусов гриппозной этиологии. Защита от «укола здоровья» начнет действовать уже через 8-12 дней, вакцина будет «работать» на вас – ваш иммунитет в течение года. Чтобы пройти вакцинацию - обратитесь в поликлинику по месту жительства.

КОНКРЕТНО

Кому положена вакцина согласно национальному календарю прививок:

Кому нужно прививаться от гриппа. Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области

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