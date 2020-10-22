Эксперты напомнили, кого в Иркутской области первыми бесплатно обследуют на COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самостоятельно «направлять» себя на анализы на коронавирус медики в Иркутской области не рекомендуют – наоборот, больше риска заразиться, стоя в огромных очередях, где нет соцдистанции. А для сдачи бесплатных тестов по показаниям формируется особый порядок.

- К приоритету первого уровня относятся пациенты с признаками ОРВИ: с симптомами пневмонии, контактировавшие с больным коронавирусом, прибывшие из-за границы, работники медорганизаций, имеющие риск инфицирования, а также те, кто находится в детдомах, интернатах, детских лагерях, пансионатах, - напомнила главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская. - Приоритет второго уровня: люди старше 65 лет с симптомами респираторных инфекций и медики, имеющие риск инфицирования (они должны обследоваться каждую неделю). Также перед вахтами делают тест работники стационарных учреждений социального обслуживания. Приоритет третьего уровня: коллективы, в которых три и более случаев заболевания.