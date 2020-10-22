Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: адреса, когда возобновится подача электроэнергии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020 пройдет в Ленинском, Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах. «Света» не будет только один день: в домах на некоторых улицах подача электроэнергии возобновится уже через 15-30 минут, где-то электричество пропадет на несколько часов.

«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - сообщает Иркутская электросетевая компания.

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020 запланировано в домах на улицах Маршала Конева, Терешковой, Лермонтова, Чайковского, Тельмана, Розы Люксембург, Сибирских партизан, Полтавская, Чкалова, Байкальская и других (см.таблицы).

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК в соцсетях

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК в соцсетях

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК в соцсетях

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК в соцсетях

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК в соцсетях

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК в соцсетях

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 23 октября 2020: Октябрьский район. Фото: ИЭСК в соцсетях

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08