Водитель сбил собаку на пешеходном переходе в Иркутской области и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в городе Усть-Илимск нашли автомобилиста, который совершил наезд на собаку, идущую вместе со своим хозяином по пешеходному переходу. Владелец пса успел отскочить, но животное получило травмы.

«О случившемся мужчина сразу же сообщил в дежурную часть полиции», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. –«Сотрудники Госавтоинспекции опросили возможных очевидцев, просмотрели записи с камер наружного наблюдения».

Момент ДТП попал в объектив одной из камер. Ориентировка на автомобиль была передана нарядам полиции. Во время патрулирования дворов инспекторы ДПС заметили подходящую под описание машину. На кузове виднелись следы шерсти. Автомобилиста задержали и отвезли в отдел полиции.

- Я проехал через пешеходный переход, почувствовал скольжение, оглянулся, мужчина стоит на переходе, я даже не понял, что кого-то сбил, - пояснил житель Усть-Илимска.

Выяснилось, что у задержанного не было водительского удостоверения. Полицейские составили 5 протоколов по различным статьям.

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