Сибирячка рассказала свои данные "банкиру" и у нее со счетов списали 170 тысяч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Псевдобанкиры поднаторели в психологии. Ведь если бы "сотрудница банка", интересующаяся картами, позвонила одна, учительница из Усолья-Сибирского могла ей и не поверить. А тут "сотрудник" передает трубку "руководителю". Афера вдвоем удалась.

"Псевдоспециалист поинтересовался всеми картами, которые есть у потерпевшей. Усольчанка диктовала по телефону паспортные данные, полные номера карт, а потом по мере поступления СМС на сотовый, передавала числовые секретные коды аферистам. При этом мошенник убедил ее, что доверять следует только ему, а все телефонные звонки из банковских организаций игнорировать. Таким образом, со счетов педагога злоумышленники похитили 170 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Вероятно, это все, что на счетах было. Потому что после этого на учительницу оформили кредит в 220 тысяч рублей и получили бы эти деньги., не расскажи она историю со звонком своему сыну. Молодой человек сразу все понял и попросил немедленно через горячие линии блокировать все карты.