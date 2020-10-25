Предпринимателя из Иркутской области подозревают в контрабанде леса и покушении на мошенничество Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье полицейские при при участии Иркутской таможни задержали предпринимателя, подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество.

Согласно версии следствия, он скупал в Иркутской области незаконно срубленную древесину, а затем продавал за рубеж по внешнеэкономическим контрактам. А чтобы вывезти лес из страны, составлял таможенные декларации с липовыми данными.

- Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему хищения денежных средств, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России. Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

Но предприниматель придумал, как выкрутиться. Он решил подделать сделку между двумя своими фирмами. По бумагам получалось, будто шесть лет назад компания-должник якобы приобрела у второй стройматериал на 39 миллионов и деньги не внесла. А поскольку сумма "долга" значилась крупнее, чем перед налоговой, то вторая фирма предпринимателя автоматически становилась главным кредитором первой, а, значит, получила бы право контролировать ее банкротство. Но суд признал эти документы липовыми.

В ГУ МВД по Иркутской области возбудили два уголовных дела. Подозреваемого заключили под домашний арест.