Два преступника с ножом напали на жителя Иркутска и отобрали смартфон. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По горячим следам задержали полицейские двух грабителей, которые напали на жителя Иркутска. Накануне вечером в Ново-Ленино они под угрозой ножа похитили у него смартфон и деньги.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемых налетчиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Ими оказались 25-летние местные жители, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления.

Их в очередной раз будут судить, на этот раз - за разбой. Максимальный срок по этой статье - до восьми лет заключения. Пока решено, что один из них будет заключен под стражу, а второй будет находиться под подпиской о невыезде.