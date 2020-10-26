Проезд по улице Левитана в Иркутске ограничат до 6 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание автомобилисты! В Иркутске временно ограничат движение по улице Левитана в микрорайоне Радужный.

- С 26 октября по 6 ноября движение транспорта в районе дома №115 будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Причина - аварийный ремонт водопровода. Так что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, возможно, найти пути объезда, чтобы ограничение не застало врасплох.

Кроме того, с 5 по 15 ноября нельзя будет проехать по переулку Гершевича в районе здания №21 по улице Чкалова. Также до 4 ноября ограничен проезд по улице Киренской на пересечении с улицей Войкова.

И это еще не все. Продолжается реконструкция путепровода на улице Джамбула. Уже выполнено 40% работ от первого этапа. Напомним, во время ремонта транспорт двигается лишь по двум полосам.