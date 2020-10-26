Диспетчеров на Иркутской станции скорой помощи стало больше

Диспетчеров на приеме вызовов на Иркутской станции "скорой" стало больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Иркутской станции скорой помощи появились еще три диспетчера, которые принимают вызовы. Это важная мера, поскольку с наплывом звонков не справлялись.

- Если еще три недели назад диспетчер принимал в сутки до 600 вызовов, то теперь их количество удвоилось, - отметил заместитель главврача станции скорой помощи Михаил Козиев. - Для того, чтобы уменьшить нагрузку на специалистов и обеспечить своевременную экстренную и неотложную помощь населению, мы организовали дополнительно три рабочих места.

Теперь вызовы принимают 10 диспетчеров, а выезжает 59 бригад. Вал звонков в скорую связан с тем, что многие путают обычное сезонное ОРВИ с коронавирусом. А иногда доходит до того, что заболевшие приукрашивают свое недомогание, чтобы врачи приехали поскорее. Хотя в это время кто-то действительно ждет экстренной помощи.