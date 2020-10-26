Пассажиропоток иркутского аэропорта снизился на 42,8% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский аэропорт, который перешел на осенне-зимнее расписание, подвел итоги своей работы за лето. С начала 2020 года по сентябрь включительно через воздушную гавань столицы Приангарья прошли 1 081 203 пассажира. Это на 42,8% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего же за три летних месяца – на внутренних и международных направлениях аэропорт обслужил 360 451 пассажира. Это меньше на 36,7%, чем летом 2019-го.

- Мы по-прежнему закрыты для выполнения международных полетов, - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутск. - По специальному разрешению Росавиации, из Иркутска с начала сентября осуществляют вывозные рейсы.

Добавим, что с 16 ноября из Иркутска открываются дополнительные регулярные рейсы в Новосибирск. Перевозить пассажиров будут на среднемагистральном самолете Embraer-190. Рейсы в Новосибирск планируется выполнять 3 раза в неделю, в Красноярск – 4 раза.