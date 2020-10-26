Иркутянам рассказали, когда в аптеки поступят антибиотики и лекарства от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске возник дефицит противовирусных, антибиотиков и иммуностимуляторов, особенно самых популярных, которые "на слуху" у жителей. Напуганные распространением коронавируса жители закупили медикаменты впрок и даже пытаются пить профилактически, чего делать все же не стоит, ибо это не витамины. Но такой ажиотажный спрос привел к тому, что лекарства исчезли из аптек. О том, как идет борьба с подобной ситуацией, рассказала заместитель гендиректора областной оптово-снабженческой аптечной базы Наталья Федоренко.

-В самом деле существует дефицит лекарственных средств – противовирусных и антибиотиков, особенно это касается азитромицина, препаратов интерферона, - сказала Наталья Федоренко. – Остро стоит потребность в таком препарате, как арбидол. За последнюю неделю его получено 3118 упаковок. Они все разошлись по аптекам региона.

На прошлой неделе закуплено и разведено по фармацевтическим учреждениям 8 тысяч упаковок азитромицина. Накануне в аптечную базу пришла фура с азитромицином из Хабаровска, а сегодня самолетом доставлено еще 3200 упаковок из Москвы.

Снабженцы развозят коробки по аптекам, но покупатели их буквально сметают с полок.

-Также на складах имеется кагоцел, он применяется для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, у нас его 15 тысяч упаковок, а противогриппозного ремантадина около 20 тысяч, - сообщила Наталья Федоренко. - С помощью правительства региона нам удалось заключить прямой контракт с производителем препарата интерферона - гриппферона. Это лекарство и в каплях и спрее в количестве 12 тысяч упаковок будет изготовлено специально для жителей Иркутской области.В конце недели этот препарат уже будет отправлен в иркутскую аптечную базу.

Еще одна новость касается специализированных средств для лечения коронавируса. В России зарегистрированы коронавир и арифавир. С предприятием, которое их производит, также заключен контракт. Оба лекарства поступят в регион на этой неделе. Причем, если их цена первоначально объявлялась как 12 тысяч рублей за упаковку, то сейчас стоимость будет колебаться от 5 до 5, 5 тысяч.

Также заявлено о том, что будет ликвидирован и дефицит обычных ртутных градусников, которые теперь покупают все, кто раньше не измерял температуру даже во время ОРВИ. Безусловно, самый крупный дефицит всего -в крупных городах, его вызывает вполне объяснимый ажиотажный спрос. Относительно цен а препараты. Стоимость тех из них, что входят в список жизненно-важных, в том числе гриппферона, не может быть высокой, она регулируется законодательно.