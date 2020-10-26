УФАС проводит проверку аптек Иркутской области по цене на маски. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей региона возмущают высокие цены на медицинские маски в аптеках. Если несколько месяцев назад это объяснялось высокой стоимостью товара у производителей, то сейчас ситуация совсем иная. Об этом говорил и глава Иркутской области, призывая аптеки реализовывать маски по 7 рублей. Два производителя в регионе делают их вполне достаточное количество и отдают фармкомпаниям по 4 рубля за штуку. Но проверки УФАС по Иркутской области говорят о том, что торгуют ими по-прежнему дорого.

- В ситуации, в которой мы все сейчас оказались, фармкомпании должны бы минимизировать прибыль и реализовать товар с учетом социальной ответственности, - отметил Александр Кулиш, руководитель УФАС по Иркутской области. - Но этого не происходит! Мы проверили муниципальные аптеки и там столкнулись с масками в розницу по 20-25 рублей. Причем, действуют как? Не выкладывают их на витрину и не пишут стоимость. В этой ситуации фармацевту проще манипулировать ситуацией. Допустим, 1 маска стоит 25 рублей, а 10 штук -70. Формально все соблюдено. Но, чтобы узнать о том, что есть маски по 7 рублей штука, надо владеть информацией и спрашивать.

Александр Кулиш также отметил, что все это,конечно, на совести бизнеса. Аптеки - тоже бизнес. Однако УФАС региона проводит свою проверку. И, если обнаружатся признаки так называемого картельного сговора, который сейчас и подозревается ( это когда несколько компаний, договорившись, всеми силами удерживают стоимость на ходовой товар на высоком уровне ради прибыли), то придется нести за это ответственность, причем очень серьезную.

Жителей предупредили, что контролируется стоимость не всех медикаментов, а только тех, что входят в список жизненно-важных. Однако, если завышается цена на них, надо звонить в прокуратуру.

Кроме того, Александр Кулиш отметил, что ситуацию с дефицитом препаратов не так трудно было спрогнозировать и сформировать запас медикаментов.

Александр Кулиш, руководитель УФАС по Иркутской области