Умер Анатолий Лацвиев, артист Иркутского драматического театра Анатолий Лацвиев. Фото: официальный сайт Иркутского академического драматического театра.

Трагические новости пришли из Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. 27 октября, на 73-м году жизни умер артист Анатолий Лацвиев. Театральному искусству он посвятил более 45 лет.

Расскажем некоторые факты из биографии Анатолия Лацвиева. В 1974 году он окончил Иркутское театральное училище и поступил на службу в Иркутский областной Театр юного зрителя им. А. Вампилова. Драматическими ролями репертуар Анатолия Лацвиева пополнился, когда в 1986 году он поступил на службу в драмтеатр. Среди его ролей - Рукосуев («Воронья роща» Александра Вампилова), Слуга городничего («Ревизор» Николая Гоголя) и многие другие.

- Последнюю роль Анатолий Лацвиев сыграл в ноябре 2019 года, - сообщили в пресс-службе театра им. Н.П. Охлопкова. – Это был крестьянин Тибо в комедии «Лекарь поневоле» Жана-Батиста Мольера.

Помимо игры в спектаклях, актер также проводил занятия по пантомиме и пластике, а в спектаклях Анатолий Лацвиев не раз принимал участие как постановщик фехтовальных боев. Прощание с актером состоится 31 октября, на Смоленском кладбище, в 14.20.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Лацвиева.