Сибиряк до смерти забил младшего брата во время ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия в одной из семей из поселка Венгерка Тайшетского района произошла 13 октября. Два брата решили провести вечер вместе, устроив застолье. Изрядно разгорячившись спиртным, между мужчинами произошла ссора. Во время перепалки, старший 42-летний брат накинулся на младшего, и начал избивать его ногами и кулаками по голове и телу. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.

Поняв, что он натворил, преступник, быстро убрался в квартире, и вызвал полицию. Сыщикам он, как ни в чем не бывало сообщил, что не трогал брата, и сказал, что якобы тот умер своей смертью. Однако вел себя при даче показаний он агрессивно. Поэтому следователи решили проверить его на причастность к убийству. И не зря. Им удалось найти улики, которые доказали, что мужчина расправился с братом и пытался замести следы. Помимо этого, при обыске у него нашли оружие.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности.