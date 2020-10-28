Как работает скорая, почему нет лекарств в аптеках, обсудили на депутатском штабе в ЗС

ФОТО: Лариса Федорова.

На депутатском штабе, созданном в областном парламенте еще весной, обсудили самые важные вопросы – как работает скорая, почему люди ждут тесты и врачей, не могут купить лекарства и другие.

Представители минздрава отметили при этом, контактному лицу не требуется сразу сдавать анализ. Если нет симптомов, тест можно сделать на десятый день. Что касается медикаментов, то люди скупают препараты впрок. Все эти действия искусственно увеличивают очередь для сдачи анализов среди населения, а также приводят к дефициту лекарств в аптеках. Спикер Заксобрания Александр Ведерников отметил, что сейчас крайне важно информировать население и вести разъяснительную работу, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«Учреждениям здравоохранения тяжело справляться с большим потоком пациентов. Понятно одно, врачи работают на износ. Крайне важна разъяснительная работа среди населения. Наша задача помочь профильным ведомствам в обратной связи, чтобы более точно настроить работу и более эффективно помогать жителям области», - подчеркнул глава областного парламента.

Спикер также поблагодарил врачей, на которых, по его словам, сейчас лежит титаническая нагрузка. Он напомнил, что губернатор области внес законопроект о продлении дополнительных выплат медработникам ковидных госпиталей и работающих в «красной зоне». Его принятие позволит продолжить выплаты медицинским работникам по ноябрь 2020 года включительно. Законопроект рассмотрят депутаты на сессии 11 ноября.

Также и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Андрей Бунев рассказал, что сегодня коечный фонд области составляет 19284 мест, из них 4377 коек заняты на лечении COVID-19, еще 3182 – развернуты дополнительно. Однако число пациентов растет. Замминистра здравоохранения области Елена Голенецкая отметила, что значительно увеличилось количество обращений в скорую помощь - за прошедшую неделю медики приняли 21 тыс. вызовов. Сейчас число бригад увеличено за счет студентов медвузов, по возможности вызовы передаются в службу неотложной помощи при поликлиниках. Кроме того, она рассказала, что в области работают 25 томографов. Елена Голенецкая подчеркнула, что люди часто обращаются на диагностику самостоятельно, не зная, что нет смысла делать КТ в первые дни после появления симптоматики. Она напомнила, что компьютерная томография - это большая лучевая нагрузка, надо избегать повторного обследования, так как это может спровоцировать заболевания иммунной системы и патологии крови в будущем. Минздравом области подготовлены памятки для жителей области, о мерах профилактики, оформлении больничного листа и правилах поведения при заболевании.

Кроме того, мониторинг наличия в аптеках Иркутской области противовирусных препаратов и антибиотиков был организован совместно с членами молодежной организации «Молодая гвардия». Об этом рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защиты Законодательного Собрания Артем Лобков.

«Всего удалось посетить 126 аптек в городах Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск Саянск, Тулун, Вихоревка, Усть-Кут, Бодайбо, Балаганск, а также в поселках Братского, Усть-Илимского, Зиминского и Осинского районов. В аптечной сети Иркутской области практически отсутствуют популярные противовирусные препараты и антибиотики. Препараты Арбидол, Грипферон, Амиксин, Ингавирин, Азитромицин и Левофлоксацин продаются только в каждой десятой аптеке, - рассказал парламентарий. - В некоторых городах и поселках таких препаратов нет совсем. Препарат Кагоцел остается пока одним из доступных противовирусных средств, он чаще присутствует в продаже». По словам депутата, специальные препараты для лечения коронавируса в аптеках Иркутской области были найдены лишь в некоторых аптеках Ангарска, Иркутска и Усть-Кута.

Артем Лобков также отметил, что медицинские маски есть во всех аптеках Приангарья. Средняя цена по области - 10 рублей за штуку. В городах Тулун и Вихоревка по 8 рублей, в северных городах, таких как Бодайбо, Усть-Илимск и Усть-Кут средняя цена составляет 15 рублей.