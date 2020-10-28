Рейды по соблюдению масочного режима проводят в торговых центрах Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске каждый день проверяют, как в торговых центрах соблюдается масочный режим. На нарушителей уже составили 10 административных протоколов, которые затем отправят в суд.

- Средства индивидуальной защиты должны использовать и покупатели, и продавцы. Особо контролируем, чтобы продавцы работали не только в масках, но и обязательно надевали одноразовые перчатки, - пояснила начальник отдела по делам ГО и ЧС управления специального обеспечения администрации Иркутска Наталья Вирейкина.

Напомним, рейды по соблюдению масочного режима в городе идут с 12 октября. Это связано с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса. Проверяют также общественный транспорт.

Штрафы предусмотрены немалые: для граждан от одной до 30 тысяч (но на первый раз может быть и просто предупреждение); для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч; для предпринимателей – от 30 до 50 тысяч; для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.