Ангарский «Ермак» проиграл «Горняку» из Башкирии. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В выездном матче «оранжевые» проиграли «Горняку» из башкирского города Учалы со счетом 1:4.

Первый период этой встречи получился безрезультативным. Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали во втором отрезке, когда отправили в ворота сибиряков три шайбы. Отличились Дмитрий Носков, Данил Мыльников, Никита Сетдиков. Ответить на это ангарчане смогли только одним точным броском в исполнении Михаила Есаяна. Все вопросы о победителе «Горняк» снял в заключительном периоде. Четвертую шайбу в составе башкирской дружины на свой счет записал Михаил Назаров.

Следующий матч в ВХЛ «Ермак» проведет 2 ноября. Дома ангарчане примут «Нефтяник» из Альметьевска.