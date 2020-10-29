Два бара работали в запрещенное время в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

В Иркутске полицейские провели ночной рейд, проверяли, соблюдают ли предприятия общественного питания изменения в режиме работы, введенные указом губернатора в связи с распространением коронавируса, а именно – закрыты ли они после 23.00.

«Проверили 15 ресторанов, павильонов и кафе, расположенных на территории Октябрьского и Куйбышевского районов Иркутска», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Большинство объектов после 23 часов были закрыты, за исключением двух».

В двух местах нарушения после установленного времени продавали алкогольные напитки, посетителей продолжали принимать, работал бар.

- Не знал, что нельзя, работал да работал, потому, что я работаю до двух часов ночи, - ответил полицейским во время рейда один из барменов.

С нарушителями провели беседы, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ организациям предстоит выплатить не малый штраф.

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