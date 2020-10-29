Школьники Иркутска могут начать вторую четверть на "дистанционке". Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемическая обстановка в городе продолжает ухудшаться. Ситуация очень сложная, количество больных в городе зашкаливает. В этом случае одним из возможных выходов, и рекомендации на этот счет есть, остается уход на дистанционку. Конечно, временный, пока положение дел не улучшится. Педагоги против, потому что страдает качество образования.

– Мы проводили опросы среди наших учителей. Большинство из них являются сторонниками очной формы обучения. Мои коллеги подтвердят, что так думают и в остальных учебных заведениях, – рассказал на видеоконференции, которую провел мэр города Руслан Болотов, директор гимназии №2 Дмитрий Рублевский.

Как вариант, предлагают все же ввести удаленку временно.

– Дистант может вводиться по ряду объективных причин, в том числе, если класс или школа ушли на карантин. По мнению экспертного сообщества, чтобы действительно стабилизировать ситуацию, есть предложение начать обучение во второй четверти на короткий срок в удаленном формате. Это позволит ограничить количество контактов и разорвать цепочку передачи вируса, – сообщил начальник департамента образования города Иркутска Олег Ивкин. – Во всех образовательных учреждениях во время каникул проводится комплексная дезинфекция помещений. Поэтому, что касается профилактики, то она под контролем, все меры предпринимаются. Сейчас важно соблюдать существующие требования.

Вполне вероятно, что решения по ситуации будут принимать в самих школах. Им виднее.

– Также мы обсуждали с коллегами, что решение о форме обучения должно приниматься на местах исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки. Иркутские школы полностью готовы к тому, чтобы начать занятия в обычном режиме, – отметил мэр Руслан Болотов.

В любом случае, время для того, чтобы скорректировать ситуацию, время есть. Осенние каникулы продлятся до 8 ноября.