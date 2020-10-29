Ковидный госпиталь открывают на базе перинатального центра в Ангарске. Фото: правительство Иркутской области.

Шестой ковидный госпиталь откроют в Ангарске. Он появится на базе местного перинатального центра. По словам властей, это вынужденная мера. Ведь наплыв пациентов, зараженных коронавирусом, растет с каждым днем, а коек не хватает. В здании перинатального центра есть кислородная подводка, и квалифицированный медицинский персонал. Но, куда теперь будут направлять рожениц?

- Женщинам и детям помощь окажут в полном объеме, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Рожениц будут направлять в больницы Иркутска и Усолья-Сибирского. На базе перинатального центра сохранятся родильный зал и операционный блок для экстренной помощи. Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме. Как только пандемия пойдет на спад, этот ковидный госпиталь свернут первым.

Добавим, что в новом ковидном госпитале в первые дни будет работать главный врач областной инфекционной больницы, главный инфекционист Иркутской области и СФО Владимир Хабудаев. Он поможет коллегам наладить качественную помощь пациентам.