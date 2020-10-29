2,5 миллиона рублей выманили аферисты у жителей Иркутской области за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За сутки мошенники поживились 2,5 миллионами рублей, выманив их у жителей Иркутской области. В четырех из девяти преступлений аферисты представлялись банкирами.

- Так, 53-летний мужчина из Братска потерял накопления, когда лжесотрудник банка уверил его, что неизвестные пытаются снять с его счета деньги, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Для «отмены» операции потребовались данные банковской карты, в том числе трехзначный код с обратной стороны и пароли, поступившие в смс. Потерпевший лишился 512 тысяч рублей.

Приличные суммы потеряли еще трое сибиряков, тоже попавшись на удочки лжебанкиров. Но в действии и другие мошеннические схемы. Так, 26-летний вахтовик из Казани, работая в Киренском районе, надеялся через интернет заработать на ставках на спорт. Перевел 850 тысяч рублей "риелтору фондового рынка", которого нашел в соцсетях, но, конечно, никакого выигрыша на получил, а аферист удалился из соцсетей.

Еще двое в Иркутской области попались на удочки мошенников, сидящих на сайте объявлений. Один хотел заказать из Москвы квадрокоптер с рук, другая ждала открытки из Удмуртии. Покупки они оплатили, только так их и не получили.

А женщина из Слюдянки хотела заработать на инвестировании, поверила звонящим "специалистам" и тоже подарила им немалую сумму - 230 тысяч.

- По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - добавили в полиции.