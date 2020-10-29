Число мест для лечения больных COVID-19 в Иркутской области увеличится. Фото: Андрей АБРАМОВ

Больных ковидом все больше. В госпиталях региона сейчас лечат 3,7 тысячи пациентов. Среди них много 193 в тяжелом состоянии, а 93 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но еще многих требуется разместить в палатах, причем срочно.

- Мы уже имеем пиковые нагрузки на систему здравоохранения. Ежедневно госпитализируется больше пациентов, чем выписывается, - сказал заместитель губернатора Андрей Бунев. - Мы вынуждены существенно расширять количество мест. То, что мы добавляем, заполняется за считанные дни. Наша задача – найти предложения по расширению коечного фонда. Это могут быть нестандартные решения.

Сейчас в список ковидных госпиталей уже добавились областной онкологический диспансер, Баяндаевская и Куйтунская районные больницы и Усть-Удинская городская больница.

Кроме этого, такие госпитали развернут в перинатальных центрах Ангарска, Черемхова и Братска. Увеличат число мест в горбольнице ?9 Иркутска. Уже проводят кислород в палаты медсанчасти ИАПО в Иркутске-2.

В связи с ситуацией ужесточены меры профилактики. Маски необходимо носить на парковках, в подъездах, в лифтах.