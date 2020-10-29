Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: адреса, время отключения и возобновления подачи электроэнергии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020 пройдет в четырех районах города. «Света» не будет не дольше суток - от 30 минут до десяти часов.

«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - отмечают специалисты Иркутской электросетевой компании.

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020 запланировано в ДНТ Ленинского района – Атлас, Исток, Лилия, в СНТ Аистенок и Горка, в поселке Западный, Южный и Малая Еланка, а также на улицах Розы Люксембург, Севастопольская. В Октябрьском районе электричество «пропадет» на ул. Ширямова.

В Правобережном районе подача электроэнергии прекратится на улицах Декабрьских Событий, Иосифа Уткина, Карла Либкнехта, Тимирязева, Фридриха Энгельса, в микрорайоне Топкинский. Свердловском районе под отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020 попадут следующие улицу – Рябикова, Баженова, Бородина, Захарова, Мухиной, Сеченова, Безбокова. Точные адреса – в таблице ниже.

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Октябрьский район. Фото: ИЭСК Фото: Предоставлено "КП"

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020:Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 30 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

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