В Иркутской области за сутки зафиксировано 230 новых случаев COVID. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 230 новых случаев коронавируса диагностировано в Иркутске за последние сутки на 30 октября. Общее число зараженных с начала пандемии составило, по данным, которые приводит Министерство здравоохранения Приангарья, 24 тысячи 311 случаев.

Практически половина новых больных приходится на областной центр. Как сообщает администрация города, к 30 октября в Иркутске насчитывается уже 11 тысяч 232 больных либо переболевших ковидом. За сутки эта цифра увеличилась на 91 человека. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что накануне врачам, которым как никогда нужна поддержка, были переданы еще 53 машины от администрации региона. В городе Иркутске организовано горячее питание медиков. Обсуждался вопрос о временном переходе школ в Иркутске на дистанционное обучение. Так же рекомендовано сделать это и вузам региона. В то же время окончательное решение пока остается за самими учебными заведениями.