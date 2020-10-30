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Происшествия

На Ангаре спасли рыбаков, чья лодка ночью села на мель

Сибиряки не решились идти на берег вброд
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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На Ангаре спасли рыбаков, чья лодка ночью села на мель

На Ангаре спасли рыбаков, чья лодка ночью села на мель

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ангарске сотрудники МЧС спасли двух рыбаков. Их лодка ночью села на мель в районе деревни Усть-Куда. Темно, погода плохая, неизвестно, какая глубина впереди, поэтому, видимо идти вброд мужчины не решились. На берегу их ждала женщина, она-то и позвонила спасателям.

- Компанию помогло обнаружить специальное приложение, разработанное одной из волонтерских организаций России, - рассказал заместитель отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев. - На сотовый телефон звонившей было отправлено смс, когда она его открыла, спасателям автоматически отправилась геолокация.

Оказалось, что горе-рыбаки застряли в 20 метрах от берега, а глубина Ангары в этом месте - не больше метра. К 4 часам утра спасатели отбуксировали их лодку к берегу.

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