Житель Братска с игрушечным пистолетом напал на парикмахера и требовал денег Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Меня избили, обокрали, денег совсем нет... Может, одолжишь немного?" - странный посетитель парикмахерской в Братске сразу насторожил 29-летнюю девушку-мастера. Дело было 29 октября.

"Мужчина, выходите отсюда!" - парикмахер попыталась его прогнать, но тот давай кричать, сыпать угрозами и размахивать...пистолетом! Испугавшись, она все-таки дала ему денег - 500 рублей - и тот убежал. А девушка поскорее написала заявление в полицию.

- Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 31-летний братчанин, дважды судимый за кражи и один раз - за разбой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Изъято орудие преступления - игрушечный пистолет.

Хоть оружие и оказалось детским, наказание мужчине грозит серьезное. Заведено уголовное дело. По статье "разбой" он может сесть за решетку максимум на 10 лет.