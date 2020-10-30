За сутки в Иркутской области умерли 17 больных с коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уточнены последние данные по ситуации с коронавирусом в Иркутской области. Так, 30 октября поставлен трагический рекорд - 17 умерших с диагнозом коронавирус за сутки. Если рассматривать статистику подробнее, то непосредственно ковид стал причиной гибели 13 пациентов, а осложнение хронических заболеваний -четырех. Такого не было еще никогда. Всего же с начала этой недели медики зафиксировали смерть 65 жителей региона. Пандемия уже унесла жизни 546 человек.

"Подтвержденных случаев инфицирования 24311 человек, за прошедшие сутки эта цифра выросла еще на 230, - сообщает данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом пресс-служба администрации губернатора Иркутской области.

Госпитализирован в ковидные госпитали региона еще 91 пациент, а общее число тех, кому оказывают помощь в стационарах, выросло до 3882. Пусть и не так быстро, как бы хотелось, но увеличивается и количество выздоровевших. Их сейчас 19422, за сутки выписались 179 человек.