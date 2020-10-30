Страшные тыквы с праздника Хэллоуин в Иркутске можно отдать зверям.

Креатив спасет мир. Креатив владельцев зоопарка спасет его питомцев, это точно. Именно поэтому там уже сегодня предупреждают, что принимают тыквы, причем в любом количестве. Ну, это к тому, что если жители Иркутска все-таки решили отпраздновать не наш праздник Хэллоуин и закупили на этот случай очень много плодов для большой компании, потом разукрасили и разрезали их, то....Вполне можно отдать все это богатство в зоопарк, на корм зверям.

"Наши животные готовы ежедневно устраивать экологически чистую утилизацию и превращать буржуйский праздник в полезный.", - пишет в соцсетях хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина.

И добавляет ко всему этому искрометные фото с прошлогодних итогов Хэллоуина в Иркутске, которые как раз и оказывают, насколько постояльцы зоопарка ценят этот праздник посреди осени во всем его изобилии.