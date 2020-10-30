Медики Иркутска получают поддержку в борьбе с коронавирусом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Медикам Иркутска приходится нелегко. Будучи сами под постоянной угрозой заражения коронавирусом, они находятся на переднем краю борьбу с этой инфекцией. Им и сегодня оказывается помощь - предприниматели организовали доставку врачей к больным, Общественная палата обеспечивает бутилированной водой, администрация города - горячими обедами, владельцы кафе - тоже. Но помощь эта бессистемна и ее решено скоординировать. Представители крупных предприятий города обсудили на видеоконференции с главой Иркутска, как это сделать.

Сегодня в городе полностью перепрофилировано под ковидные госпитали 14 больниц. Это много. В минздраве региона рассказали, какая им необходима поддержка.

– Мы уже давно включились в эту работу, направили водителей и автомобили, чтобы оперативно развозить терапевтов по адресам, организовали доставку горячих обедов, - подчеркнул мэр Руслан Болотов. - Но это не значит, что на этом можно остановиться. Скорее наоборот, на базе администрации необходимо четко и отлажено координировать спрос и предложение по потребности медицинских учреждений. Важно эту работу синхронизировать. Ковидным госпиталям сегодня требуется медицинское оборудование – портативные аппараты гемодиализа и кислородные концентраторы. Сообща мы можем оказать помощь и в этом вопросе.

По-прежнему медикам нужно и много средств индивидуальной защиты - масок, перчаток, защитных экранов, респираторов. Также нужна одноразовая посуда, вода в бутылках. бутилированная вода. По-прежнему нужны и машины для доставки медиков к пациентам. Департамент потребительского рынка администрации Иркутска принимает на электронную почту covid19@admirk.ru все предложения от тех, кто готов помочь врачам и больницам. которые лечат людей с коронавирусом.

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