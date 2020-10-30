Иркутская область получит более миллиарда рублей на борьбу с COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошими новостями поделился глава региона Игорь Кобзев в своем официальном аккаунте kobzevnasvyazi . Правительство страны приняло решение выделить Иркутской области больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Уже заявлено, на что пойдут эти средства.

"Почти 995 миллионов направим на выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами, и около 90 миллионов рублей – на обеспечение региона препаратами от коронавируса", - сообщает губернатор Приангарья.

Речь идет об обеспечении лекарствами тех, кто лечится амбулаторно. Напомним, на эти цели по поручению Президента РФ регионам выделено 5 млрд рублей. Кроме того, часть средств будет направлена на оснащение лабораторий, которые делают тесты на ковид.

Также он уточняет, что продолжаются переговоры о поставке в регион препаратов, необходимых для лечения COVID-19.

"На следующей неделе ожидаем более 17, 5 тысяч упаковок азитромицина. В начале следующей недели завезем в аптеки Приангарья арбидол - больше 6,5 тысяч упаковок. И еще 30 000 чуть позже. С этим препаратом по-прежнему остаются сложности, производители не справляются с объемом", - объяснил он.

На днях ожидается поступление 26 тысяч упаковок гриппферона, гидроксихлорохин и коронавир, специализированный препарат от новой инфекции.