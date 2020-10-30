Дезинфекция подъездов многоквартирных домов идет в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

Дезинфекция подъездов будет продолжаться до конца пандемии. Но, как особо отметили в администрации города, это не должно отразиться на плате за ЖКХ. Здесь все останется по-прежнему.

Как поясняют в УК, обработка идет с использованием веществ, содержащих хлорку. Так очищают от возможного загрязнения вирусом дверные ручки, перила, почтовые ящики, подоконники. Дезинфекция идет по всему городу.

– В основном, горожане с пониманием относятся к этим мероприятиям. Важно отметить, что работа ведется, начиная с апреля. Поэтому сейчас управляющие компании уже отработали весь процесс. Кроме этого, на входных дверях в подъездах домов расклеиваются наглядные инструкции по мерам безопасности для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, – отметила начальник управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом Валентина Осипова.

Горожане, недовольные уборкой, могут обратиться с жалобами. в УК или комитеты по управлению административными округами.