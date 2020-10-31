Сибиряк пытался зарезать своего лучшего друга, который тайно встречался с его девушкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если друг оказался вдруг. Настоящая драма разыгралась 1 мая этого года в бурятском селе Никольск. В этот день местный 19-летний парень узнал, что с девушкой, за которой он ухаживает несколько лет, тайно встречается его лучший друг. Обманутый ревнивец решил убить своего соперника. Ночью, он взял нож и пошел к любовнику своей девушки. Он зашел к нему в дом через дверь, которая оказалась открытой, подошел к кровати, на которой тот спал, и начал бить его ножом в шею, голову и грудь. Когда раненый затих, ревнивец накрыл его одеялом, и скрылся.

Однако, вскоре окровавленный любовник пришел в себя. Он смог выйти на улицу, дойти до соседнего дома и позвать на помощь родителей. Те вызвали скорую. Благодаря вовремя оказанной помощи, мужчина сумел выжить.

Что касается нападавшего, то он лишился не только девушки, но и свободы. В отношении него были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Покушение на убийство». На днях он услышал приговор суда.

- Он отправится за решетку на 7 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание будет в колонии строгого режима.