Двух пропавших без вести школьниц разыскали в Иркутске. Фото: Алексей ФОКИН

Почти сутки полицейские Иркутска и Ангарска вместе с добровольцами прочесывали окрестности поселка Мегет и близлежащих населенных пунктов и городов в поисках пропавших без вести сестер – 13-летней Александры Калининой и 12-летней Елены Калининой. Девочки накануне, 31 октября, ушли в школу и не вернулись.

Не дождавшись детей домой, родители забили тревогу и обратились в полицию. На ноги было поднято около ста человек личного состава полиции, которые вместе с волонтерами раздавали прохожим ориентировки на девочек, расклеивали в магазинах листовки. Полицейские поговорили с учителями школьниц, социальными педагогами, одноклассниками и друзьями.

- Выяснилось, что девочки, взяв с собой рюкзаки и домашнего кота, сказали родителям, что пошли в школу, а сами отправились в Иркутск, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции нашли школьниц в подъезде дома микрорайона Березовый в Ново-Ленино. Сейчас им предстоит разобраться в причинах такого поступка девочек и выяснить, были ли в семье конфликты с родителями.

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