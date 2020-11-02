Сибиряк разместил интимные фото своей бывшей возлюбленной в соцсетях Фото: Олег УКЛАДОВ

Расставшись со своей любимой девушкой, 23-летний житель Северобайкальска, не стал сохранять с ней дружеские отношения. Мужчина нашел в телефоне 12 интимных фотографий бывшей возлюбленной, которые она отправляла ему, когда пара встречалась. Он решил, что теперь все прелести девушки должен увидеть весь город. От ее имени он создал аккаунт в соцсетях, и опубликовал все пикантные снимки.

Когда девушка узнала, что ее интимные фото выставлены на показ, обратилась в полицию. Вычислить того, кто создал страницу, оставалось делом техники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Выяснилось, что ранее он уже был судим.

- Следователи собрали все доказательства его вины, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. - Уголовное дело направлено прокурору.