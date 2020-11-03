Сибиряк получил 10,5 лет колонии за переброску наркотиков в исправительное учреждение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Попытка сбыть наркотики на территории лечебно-исправительного учреждения в городе Вихоревка в Иркутской области провалилась в мае прошлого года. Ранее судимый местный житель хотел доставить запрещенные вещества растительного происхождения, перекинув их через забор.

«Незаконные действия были пресечены сотрудниками оперативного отдела учреждения», - сообщает пресс-служба ГФСИН России по Иркутской области. – «Во время задержания из незаконного оборота изъято около 61 грамма наркотических средств».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В Братском районном суде 29-летнего нарушителя приговорили к 10 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Осужденный с приговором не согласился, попытался обжаловать его в апелляционном и кассационном порядке. Но наказание осталось без изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08